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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Популярный одесский интернет-провайдер снова работает с перебоями

Категория: Новости / Происшествия

Популярный одесский интернет-провайдер снова работает с перебоями

23 октября многие абоненты крупнейшего одесского интернет-провайдера «Тенет» снова столкнулись с невозможностью подключиться к сети.

Проблемы, в частности, испытывают абоненты, проживающие в центре Одессы и на Молдаванке. В других районах города проблем не наблюдается — по крайней мере, пока.

В службе техподдержки подтверждают: в работе провайдера возникли технические неполадки, которые могут приводить к перебоям со связью. Ликвидировать их и возобновить полноценную работу обещают «в ближайшее время».



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