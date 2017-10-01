Популярный одесский интернет-провайдер снова работает с перебоями

23 октября многие абоненты крупнейшего одесского интернет-провайдера «Тенет» снова столкнулись с невозможностью подключиться к сети.

Проблемы, в частности, испытывают абоненты, проживающие в центре Одессы и на Молдаванке. В других районах города проблем не наблюдается — по крайней мере, пока.

В службе техподдержки подтверждают: в работе провайдера возникли технические неполадки, которые могут приводить к перебоям со связью. Ликвидировать их и возобновить полноценную работу обещают «в ближайшее время».