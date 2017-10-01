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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Из сорока проектов, финансируемых из общественного бюджета, на сегодняшний день в работе лишь чуть более половины

Категория: Новости


Из сорока проектов, финансируемых из общественного бюджета, на сегодняшний день в работе лишь чуть более половины

Такую информацию озвучила в ходе совещания в мэрии директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, «…из сорока проектов в той или иной стадии в работе находятся только двадцать два. При этом из 99 миллионов гривен, выделенных общественным бюджетом, на реализацию этих проектов освоено лишь 2,2 миллиона.»

Отметим, что по официальной информации, завершен только один проект – строительство детской площадки на улице Героев обороны Одессы. На это было потрачено 205 тысяч гривен.

При этом до конца года остается чуть более двух месяцев, и что будет с теми незаконченными проектами и выделенной на их реализацию суммой пока непонятно.



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