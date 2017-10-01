Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

Накануне вечером на улице академика Заболотного автомобиль марким «ГАЗ» совершил наезд на 10-ти летнего ребенка, который переходил проезжую часть на пешеходном переходе. В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Проводится расследование. По словам представителей Патрульной полиции, вина 52-летнего водителя будет установлена в ближайшее время.

А несколькими часами ранее на другом конце города - на Люстдорфской дороге произошло лобовое столкновение двух иномарок: «Mercedes» и «Daewoo». В результате двое пассажиров «Daewoo» получили травмы и были госпитализированы.

Причина столкновения устанавливается.