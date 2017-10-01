Адреса в Одессе, по которым во вторник не будет света

Во вторник, 24 октября, часть жителей центра Одессы и Дальних Мельниц останутся без электроснабжения в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба Одесской мэрии, с 9:00 до 17:00 не будет света по следующим адресам:

ул. Кузнечная, 5-1, 4-22;

ул. Льва Толстого, 13-19, 22-30;

пер. Лютеранский, 1-7;

пер. Каретный, 4-14, 5-19;

ул. Самолетная, 2-10, 1-11;

ул. Овидиопольская, 27-29;

ул. Рощевая, 1-23, 2-18;

ул. Житомирская, 42-46;

ул. Тираспольская 7-23, 12-24;

пер. Овидиопольский.

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