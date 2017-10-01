Строительный беспредел – высотный «нахалстрой» на Семинарской

На Семинарской, 24 уже около трех недель ведутся строительные работы. Там уже вырыли котлован и начали заливать фундамент. Об этом на совещании в мэрии рассказал депутат горсовета Денис Григорьев.

По его словам, строительство ведется не только без разрешительных документов, но и без проекта. Поэтому жители соседних домов опасаются, что их ветхие здания просто начнут «сползать» в вырытый котлован.

В свою очередь, вице-премьер Петр Рябоконь подтвердил информацию депутата, сообщив буквально следующее «…это какой-то феодализм. Люди там заняли круговую оборону и никого не пускают. В том числе, и проверяющих. Полиция почему-то не вмешивается!»

В связи с этим первый вице-мэр Анатолий Орловский поручил проверяющим вновь прийти на стойку, но уже в сопровождении сотрудников муниципальной охраны. Впрочем, полицию снова попросят о содействии.

Добавим, что в ходе совещания прозвучала информация о и том, что застройщик, не имея документов на строительство, уж как-то заполучил право собственности на еще не построенное здание.

Поэтому Анатолий Орловский поручил незамедлительно аннулировать этот документ и выяснить, как и от кого застройщик смог его получить.