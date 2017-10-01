Аренда помещений в одесских лечебных центрах «тянет» на 15 миллионов гривен

Одесские медики на сдаче в аренду помещений зарабатывают пятнадцать миллионов гривен в год. Такие данные привел на совещании в горсовете директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев.

Чиновник попросил оставить эти средства в распоряжении горздрава, а не направлять напрямую в городской бюджет.

По его словам, эти средства медикам необходимы, поскольку они идут на развитие отрасли.

Однако директор департамента финансов Светлана Бедрега напомнила, что согласно действующим правилам на месте остается только сумма аренды площади, которая не превышает 200 квадратных метров.

Арендная плата за большие площади поступает в городской бюджет.

Впрочем, Анатолий Орловский успокоил медиков, пообещав, что «департамент финансов и бюджетная комиссия горсовета рассмотрят этот вопрос.»