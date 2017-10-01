Крах антипрезидентского «михо-майдана». Петр Порошенко остается самым популярным политиком страны

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный Центром Разумкова.

Согласно данным респондентов, которые выразили готовность прийти на выборы, за Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 14% опрошенных. За Юлию Тимошенко решили голосовать 7,4%, на третьем месте Анатолий Гриценко - 7,2%, затем лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко - 6,8%, Святослав Вакарчук - 6,5% и Олег Ляшко - 6,2%.

При этом партийные симпатии практически аналогичны.

За «Блок Петра Порошенко» готовы отдать свои голоса 13,6% тех, кто намерены прийти на выборы, за «Батькивщину» - около 10%, «Гражданскую позицию» - почти 9%, Оппозиционный блок намерены поддержать 8,6% «За жизнь» - 6,8%, радикалов Олега Ляшко поддержали 6,5%, объединение «Самопомич» - 5,9%.

А вот объединение правых партий (Свобода, правый сектор, Национальный корпус) в совокупности могут рассчитывать всего чуть более, чем на 4% голосов.

Очевидно, их черно-красные стяги и популистско-националистические речи у большинства избирателей со светлым будущим никак не ассоциируются.