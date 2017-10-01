Работы по установке пандусов на улице Пушкинской благополучно завершены

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом сообщил в мэрии начальник управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай.
По его словам, работы были завершены еще 17 октября.
Однако, несмотря на победную реляцию, начальственной критики дорожники все же не избежали.
Первый вице-мэр Анатолий Орловский проставил им в вину то, что работы были начаты, а затем почему-то заморожены на две недели. В результате пришлось вмешиваться депутатам горсовета.
Он потребовал, чтобы в дальнейшем подобных проволочек большее не было.
Напомним, что ранее, на предыдущем совещании свое возмущение такими проволочками высказал городской голова Геннадий Труханов.