 
Информация к новости
  • Просмотров: 205
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Работы по установке пандусов на улице Пушкинской благополучно завершены

Категория: Новости


Работы по установке пандусов на улице Пушкинской благополучно завершены

Об этом сообщил в мэрии начальник управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай.

По его словам, работы были завершены еще 17 октября. 

Однако, несмотря на победную реляцию, начальственной критики дорожники все же не избежали.

Первый вице-мэр Анатолий Орловский проставил им в вину то, что работы были начаты, а затем почему-то заморожены на две недели. В результате пришлось вмешиваться депутатам горсовета.

Он потребовал, чтобы в дальнейшем подобных проволочек большее не было.

Напомним, что ранее, на предыдущем совещании свое возмущение такими проволочками высказал городской голова Геннадий Труханов.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 