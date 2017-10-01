Ожоговое отделение больницы Водников: ремонт — силами волонтеров

Одесские волонтеры (те самые, что сделали «картинку» из фасада приемного покоя Областной детской больницы) собственными силами в очень короткие сроки отремонтировали одно из самых «тяжелых» отделений больницы Водников — ожоговое. Возможно ли такое? Оказалось, возможно!

Как рассказывает на своей странице в Фейсбуке волонтер Екатерина Ножевникова, все началось с того, что стало ясно и очевидно: здание не ремонтировали долгие годы. Тогда волонтеры решили взяться и разрешить эту застоявшуюся проблему. Смета начала увеличиваться с каждым днем — проблем оказалось гораздо больше, чем считалось сначала. Деньги собирались всем миром.

Первоначальная стоимость работ составила 350 тыс. грн, но сразу же, «по ходу», возник целый ряд «форс-мажоров», увеличивающих стоимость проекта.

«Объем работ колоссальный. Смета меняется из-за невидимых для нас факторов (тронули трещину — стена посыпалась, сняли линолеум — гнилой пол под ним) и таких вещей масса, к сожалению», — рассказывала Екатерина.

Честно говоря, многие не верили, что из этой затеи что-то выйдет. Слишком уж сложно все это — и сумму собрать, и собственные силы применить, и специалистов отыскать, когда это остро необходимо. И все же благодаря труду волонтеров и неравнодушным одесситам, ремонт состоялся. Более того, он уже окончен. Всего на ремонт было потрачено более 500 тыс. грн., которые удалось собрать менее чем за месяц.

Итак, что же было сделано? Прежде всего, проведен капитальный ремонт детской перевязочной и детской реанимации. Кроме того, сделан косметический ремонт всего отделения, везде заменена электрика, сантехника и практически вся мебель, вернее, то, что ею называлось.

«Закуплено все, что связано с санитарной частью (ведра, баки, тазы и т.д.), куплен новый перевязочный стол (с электроприводом), приведен в порядок фасад и пандус к отделению выложен плиткой», — рассказывает Екатерина.

А еще от души благодарит всех, кто принял участие в этом непростом и таком необходимом деле.

Торжественно перерезана ленточка — и отделение готово принять первых пациентов. Зачастую это дети, чьи шалости приводят к тяжелым последствиям. Кстати, первым пациентом после ремонта отделения оказался подопечный самих волонтеров — получивший ожоги мальчик по имени Гриша. Но это уже отдельная история…