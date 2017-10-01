Именные скамейки — добрая «мода» города

В парках города, в его садах наметилась новая «мода» — приятная и очень добрая: именные скамейки. Газета «Слово» уже рассказывала, как социальная платформа «Доброе дело» и ее создатель и организатор Анатолий Кавун выступила с инициативой создания подобных скамеек.

«Каждый раз, когда большинство людей задумывается о том, что они могли бы поменять в окружающем пространстве, их мысли обычно сталкиваются с рядом собственных неверных убеждений, что своими силами ничего изменить невозможно, и что значит один голос в большой толпе против жизненных обстоятельств, бюрократии… Однако все это не так, и своими проектами мы уже много раз доказали обратное! Проект «Скамейка», как и подавляющее большинство созданных нами механизмов по благоустройству, максимально прост: любой одессит может при желании подарить красивую скамейку городу и его жителям», — считает Анатолий Кавун.

И проект стал благополучно и удачно реализовываться! В Горсаду, в Ботаническом саду, в некоторых парках и скверах стали появляться скамейки, установленные в память о родных и любимых, если они уже, увы, ушли из жизни (в Горсаду, например, одна такая скамья установлена одесситом в память о своей жене), а также во имя и здравие живущих и благополучно здравствующих. Обычно эти скамейки оснащены соответствующей табличкой, рассказывающей, кем и в честь кого она установлена.

Внешне они — самые разные: эксклюзивные, как например, скамейки-бабочки в Ботаническом саду, или классические. Но все они удобны, на них приятно отдыхать, как приятно читать и именные таблички.

И вот новость: еще несколько новых скамеек появились в нашем Горсаду на аллее вблизи памятника «Одесское время». Об этом сообщил автор проекта Анатолий Кавун. Три новые скамейки одессит Дмитрий Авсюков установил: в честь своих родителей, любимой тети, а на третьей из них просто (хотя, так ли это просто?) надпись: «Любимому городу».