Поворот на сто восемьдесят градусов и почему Антикоррупционный суд вдруг стал нужен?

Еще совсем недавно на конференции «Ялтинская европейская стратегия» Президент Украины Петр Порошенко даже вступил в дискуссию относительно создания в Украине Антикоррупционного суда. В ваших странах есть Антикоррупционный суд? – спрашивал Петр Алексеевич у делегатов конференции. Есть он в Германии, Франции, США? И делал вывод, что такие суды уместны только в слаборазвитых странах, типа африканских. А в Украине, мол, достаточно создать Антикоррупционную судебную палату при Верховном суде. И хотя инициатива по созданию Антикоррупционного суда в Украине возникла относительно давно и ее поддерживали многие народные депутаты, Администрация Президента явно тормозила этот процесс. Это, очевидно, заметили за океаном и дали нужные указания. Скорее всего, не обошлось без вмешательства Мирового банка и Международного Валютного Фонда, которые могут оставить Украину без кредитов. И вот уже Петр Порошенко сделал поворот на сто восемьдесят градусов. И провозгласил необходимость срочного создания Антикоррупционного суда. Иначе коррупционеры будут уходить от ответственности. Более того, Порошенко теперь выступает и за создание Антикоррупционных судов в регионах, чтобы прямо на местах разбираться со взяточниками и казнокрадами. Ситуация для такой разборки представилась сразу, причем в министерстве обороны, за которое отвечает сам Президент. Национальное Антикоррупционное бюро прямо на рабочем месте задержало заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и начальника департамента снабжения. Их обвиняют в создании преступной схемы, по которой из государственного бюджета было похищено 150 млн. гривен. А на несколько миллиардов гривен был заключен контракт по поставке топлива для армии. Эта фирма была аффилирована с народным депутатом Александром Грановским. Игоря Павловского Соломенский районный суд города Киева подверг домашнему аресту. Прокуратура подала апелляцию на это решение, требуя залога в 75 млн. гривен. Скорее всего, апелляция будет отклонена. Ибо на поддержку Павловского пришли ветераны АТО, за своего подчиненного вступился и сам министр обороны генерал армии Степан Полторак. В то же время Петр Порошенко негодовал по этому случаю, заявив, что тому, кто ворует у армии, надо отрубать руки. Вполне возможно, что это показная позиция, ибо воровать на таком уровне у армии просто невозможно без согласия верхов. Думается, что это дело постепенно спустят на тормозах и обвиняемого в казнокрадстве оправдают на радость его покровителям.