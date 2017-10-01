Продавленная реинтеграция

Мы как-то рассказывали о том, что готовится законопроект о реинтеграции отдельных территорий Луганской и Донецкой областей. А представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко даже заявляла о том, что такой документ уже якобы готов. Но время шло, а законопроект все не показывали в Верховной Раде. Видимо, потому что законопроект нужно было прежде показать кому-то другому. И когда наконец законопроект был внесен на рассмотрение Верховной Рады, в зале возникла волна возмущения. С первого раза законопроект не прошел. На второй день документ представлял секретарь Национального совета обороны и безопасности Александр Турчинов. Он пояснил, что из прежнего текста убрано упоминание о Минских соглашениях, против которых выступали многие народные депутаты. Кроме того, Александр Турчинов пообещал дополнить законопроект упоминанием про Крым. Однако в дальнейшем обещанных Турчиновым добавок там не оказалось. Такое в Верховной Раде уже случалось, когда проголосованные тексты кем-то корректировались. Но закон вновь проходил со скрипом. Свободовец народный депутат Левченко даже зажег дымовую шашку. Его тренировал в этой процедуре народный депутат Семенченко. Правда, Семенченко затем самоустранился от операции, предоставив все свободовцу. В результате законопроект был все-таки принят. После чего был проголосован и документ о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.

Секретарю СНБО Александру Турчинову, вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко и некоторым другим народным депутатам важно было признание Российской Федерации агрессором. Но гораздо сложнее оказалось решить вопрос умиротворения конфликта на Донбассе. Специальный представитель США в Украине Курт Волкер и помощник Президента России Владимира Путина Владислав Сурков встречались в Белграде. Где подробно обговорили ситуацию. И выйдя к прессе, выразили удовлетворение встречей. Но пока неизвестно, на что уповать Украине. Ведь Российская Федерация первой подала в ООН свой вариант ввода на Донбасс голубых касок. И уже успела провести определенную пропагандистскую работу.

На фоне усталости от Украины Франция, Германия и другие страны Евросоюза явно хотели бы снять наложенные на Российскую Федерацию из-за агрессии на Донбассе санкции. Но пока не ясно, согласятся ли с этим США. Остается невыясненным и то, предоставит ли Дональд Трамп Украине летальное оружие. С одной стороны, Америка не хотела бы поссориться из-за него с Россией, с которой, видимо, собирается иметь общие дела в Сирии. А с другой - наложенные санкции Президент США теперь может отменить только с согласия конгресса. Но в любом случае Украина вынуждена в деле реинтеграции Донбасса сотрудничать с Америкой. Как и с некоторыми международными кредиторами. Но как назло все они, в том числе Международный Валютный Фонд, упрекают Украину в коррупции. Если изучить закон о реинтеграции отдельных территорий Луганской и Донецкой областей, мы увидим намерение официального Киева сохранить конфликт на Донбассе в замороженном состоянии. Ведь грузооборот между Украиной и временно оккупированными территориями не прекращается. Когда «Самопомощь» и примкнувшие к ней народные депутаты заблокировали грузовые перевозки, Киев сам организовал блокаду, но уже собственную. А теперь снова норовит управлять семафором. Значит, имеет с этого выгоду. Поскольку на Донбассе повторяется та же ситуация, что и в Абхазии и Приднестровье, возникает сомнение, что Украина всерьез намерена реинтегрировать Донбасс.