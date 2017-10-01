Несущие демократию ВИДЕО

Школа демократии в Одессе начала свою работу

«Западноевропейский центр многопартийной демократии (ЗЕЦМД) открывает в октябре 2017г. в Украине Школы демократии во Львове и Одессе», – сообщает сайт «Громадський простір». «Школа демократии является интенсивной образовательной программой, направленной на ознакомление слушателей с основами демократического управления, демократической политики и политических инструментов. Школа предназначена для представителей городского самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации, политических партий, ученых, студентов и других заинтересованных активных граждан старше 18 лет. ЗЕЦМД был создан летом 2017г. на основе регионального офиса Нидерландского института многопартийной демократии (НИМД), который работает в Украине с 2016г. НИМД создан голландскими политическими партиями, входившими в парламент Нидерландов в 2000г. Институт основан с целью оказания помощи политическим партиям в условиях молодых демократий. НИМД способствует поддержке многопартийной политической системы и укреплению институционального потенциала политических партий и политических группировок для утверждения стабильных, плюралистических демократий. Такой деятельностью НИМД стремится внести свой вклад в процесс создания демократических политических институтов в Украине. На сегодняшний день работа НИМД развернулась в 28 странах мира, а Школы демократии существуют в 8 странах мира».

Для чего существуют подобные организации? Давайте обратимся к истории…

Из истории создания фондов-прокладок

В 1950-70-х гг. ЦРУ США напрямую работало по всему миру с целью изменения политического ландшафта в угоду мировой элите Америки. Но после ряда скандалов, где явно была засвечена роль американских спецслужб, они поняли, что совсем необязательно светить ЦРУ во всех таких операциях, а можно создавать подставные организации-прокладки, чтобы дистанцироваться от «грязной работы» по всему миру и действовать от лица различного рода фондов, библиотек Конгресса, агентств по международному развитию, и т.д. Характерным примером может служить «Национальный фонд демократии» (National Endowment for Democracy, NED). Это американская организация, основанная в 1983г. для продвижения демократии. Своей миссией фонд называет «содействие становлению и развитию демократии и свободы во всём мире». Финансируется Конгрессом США в рамках бюджета как раз агентства США по международному развитию. Фонд был основан в 1983 году при президенте Рональде Рейгане. В деятельности фонда принимали участие люди, связанные с американскими спецслужбами, – Джон Неграпонте, Генри Чиснерос, Элиот Абрамс. Президент фонда Карл Гершман объяснял создание фонда тем, что для «демократических кругов по всему миру» было бы нежелательно получение финансирования напрямую из ЦРУ. Поэтому и был создан фонд. Один из основателей фонда, Аллен Вайнштейн, в 1991 году отмечал, что многое из того, чем занимается фонд, раньше было работой ЦРУ. Как сообщалось на официальном сайте фонда, NED финансировал оппозиционные движения «Солидарность» в Польше, «Хартия 77» в Чехословакии и «Отпор» в Сербии. Деятельность фонда финансируется из государственного бюджета как часть расходов Госдепартамента для Агентства международного развития США. В 2004 году фонд получил около 80млн. долларов преимущественно из правительственных источников. Затем они поняли, что такие организации вообще необходимо выносить в третьи страны, которые напрямую зависят от США, например, Германию, Голландию. Именно с такой организацией мы имеем дело в Одессе.

Что такое индивидуальная вербовка?

Вербовка (нем. Werben – искать, домогаться) – деятельность по привлечению к какому-то делу, в какую-то организацию. Разделим участников вербовочной коммуникации на агентов и резидентов. Резидент (от лат. residentis – сидящий) – значит пребывающий, остающийся на месте. В древности это представитель государства-метрополии в протекторате, в Средние века – иностранный дипломатический представитель, постоянно находившийся в данной стране. Еще одна распространенная трактовка этого слова – когда резидент является представителем разведки, постоянно проживающим в иностранном государстве. Агент же (от лат. agens – действующий) – это лицо, исполняющее чьи-то поручения, действующее в чьих-то интересах. Резидент спокойно и уверенно анализирует ситуацию и дает поручения своим агентам, которые действуют и решают его задачи. Он вначале создает агентскую сеть, а затем пожинает плоды своих усилий.

Уровни сценарной вербовки

Теперь обратимся к ситуации, когда необходимо завербовать не одного-двух агентов, а целые слои населения при помощи промывки мозгов мощнейшими психовирусами. Такая вербовка называется сценарной. Как правило, такая вербовка – гораздо более сложное предприятие, которое осуществляется мировыми элитами через различные так называемые «школы демократии». В них готовят агентуру будущих Майданов и фонды, в первую очередь, Фонд Сороса, который участвовал в финансировании всех 49 цветных революций по всему миру за последние 40 лет. Сценарная вербовка имеет 5 уровней. Первый уровень – военная вербовка, когда целые дивизии переходят линию фронта и сдаются на сторону противника. Сегодня она осуществляется при помощи соцсетей через вброс, например, дезинформации.

Второй уровень – политическая вербовка: здесь вербовка огромных масс людей идет через пропаганду политических идеологий, которые определяют, кто является другом, а кто – врагом для миллионов людей, не способных критически мыслить и самостоятельно анализировать политическую обстановку в мире.

На третьем уровне – уровне орденской вербовки, вербуют, например, студенческую «золотую» молодежь, в члены орденов – тайных организаций масонов и иллюминатов, которые являются ядром политической и финансовой элиты, а также самого разведывательного сообщества США. Например, студенческое движение моленистов (Жан де Моле – 23-й и последний главный магистр ордена Тамплиеров) или студенческий масонский клуб «Череп и кости» в Йельском университете, через который в своей молодости прошли почти все последние президенты США.

Когнитивная вербовка, четвертый уровень, – это вербовка на уровне картин мира, мировоззрений, образов жизни целых классов людей. Она осуществляется через символы, знаки и образы (например цвета национальных флагов). Одной из массовых когнитивных вербовок были так называемый Болонский процесс (разрушительный эффект от этой вражеской спецоперации будет оценивать еще не одно поколение) и деятельность фонда Сороса в СНГ в 1990-х гг..

Духовная вербовка, пятый уровень, – осуществляется через массовую трансляцию ценностей, убеждений, стереотипов мышления, которая предполагает полную трансформацию всех сфер личности человека, иными словами, его духа. Например, либеральные ценности, которые транслируются Голливудом, носят разрушительный характер. Уже давно было замечено (и это не случайно!), что телодвижения одурманеных наркотическими веществами рок-музыкантов полностью повторяют извивания одержимых на экзорцизме (изгнании бесов). Д. Эстулином было убедительно показано в книге «Товистокский институт», что все бесовские психовирусы молодежной рок-культуры 1960-х гг., в первую очередь музыка группы «Битлз», были разработаны Теодором Адорно и др. в этом институте с целью отвлечь молодежь от острых политических проблем и создать инфантильную психоделическую молодежную субкультуру, замешанную на наркотиках и восточных религиозных культах недеяния и невмешательства. Примером духовной вербовки была так называемая «война с терроризмом» президента США Дж.Буша-мл. и параноидально-патриотическая истерика 2014-2016 гг. в Украине (обе выполнены по одним и тем же лекалам психовирусов ЦРУ и АНБ США).

Вирус демократии

Когда Украина вышла из состава СССР, тогдашние власти президента Кравчука подписали договор с США, по которому так называемые неправительственные организации (НПО) теперь могли делать на территории Украины практически все, что захотят: беспошлинный ввоз товаров, никаких отчетов, беспрепятственный доступ к СМИ и т.д. На Украине находится около 5 тысяч НПО, в каждом из которых есть своя приемная. По словам В. Нулланд, экс-представителя Госдепа США, ими было потрачено только официально 5 миллиардов долларов «на развитие демократии на Украине». Но на самом деле эти деньги тратились на то, чтобы вербовать новый политический класс людей, которые имеют проамериканскую картину мира, в которой центральное место занимает негативное отношение к России. На Украине постоянно проводились различного рода школы демократии, тренинговые курсы, учебные занятия, куда приглашали молодых людей. Их вывозили в США, устраивали курсы на Украине, в Прибалтике. На этих занятиях им навязывалась идея, что все проблемы Украины испокон веку происходят исключительно от того, что рядом находится Россия. И эта нехитрая мысль становилась частью их убеждений. Работала финансируемая ЦРУ целая система, направленная на всестороннюю поддержку людей, попадавших в этот коллектив. Они работали помощниками депутатов, в администрации Президента, в СМИ. В итоге из людей, работающих в администрации Януковича, чуть ли не четверть прошла такую идеологическую обработку на подобных курсах. Например, курсы одной НПО «Техкемп» в 2012-13гг., обещавшей научить студентов обращаться с компьютерами, работать в соцсетях и другим полезным навыкам. Эта НПО де-юре не должна была иметь отношения к правительству США. Тем не менее, последние занятия проходили на территории посольства США, выступал сам посол Джефри Пайетт, а вербуемых учили уже совершенно определенным вещам: как организовывать митинги, как собирать сторонников в соцсетях, как оповещать друг друга, каким образом противодействовать милиции, захватывать здания, разрывая строй спецназовцев и так далее.

Итоги

Мы видим, что усилия мировых вербовочных центров не направлены на работу с уборщицами или кухарками, а направлены на мобилизацию местных элит, на чиновников высокого ранга и прочих статусных лиц, принимающих решения.

Для противовеса завербованным элитариям, создается так называемое гражданское общество из разного рода грантоедов, которые не вылазят из загранкомандировок, где проходят тренинги и получают подробные инструкции. Все работает по принципу, «щука в реке чтобы карась» не дремал. В этой сфере есть свои серые кардиналы, и информаторы, сцепщики, и группы лоббирования конкурентов. Технологии отработаны и во всю применяются…