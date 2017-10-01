Одесский припортовый завод возобновит работу в ноябре

Предприятие возобновляет «работу с ЭРУ по давальческому договору» Запуск Одесского припортового завода планируется в первой декаде ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

«Мы начали подготовку к запуску завода. Запуск планируется в первой декаде ноября. Хочу обратить внимание, что несмотря на проведение двух публичных конкурсов по выбору партнера по работе по давальческому договору, рассылки прямых предложений о сотрудничестве всем компаниям, которые в разное время работали с ОПЗ, мы не получили ни одного реального предложения о работе завода. Сейчас мы возобновляем работу с ЭРУ по давальческому договору», - написал Николай Щуриков.

Он также отметил, что за время простоя завод не получил «никакой помощи от государства, все зарегистрированные законопроекты помощи ОПЗ и выступления политиков остались популистскими акциями».

Напомним, производство ОПЗ было остановлено 10 июля 2017 года. Во втором квартале 2017 года завод получил прибыль 3,9 млн. грн. но 2016 год и первый квартал 2017 года предприятие завершило с убытком. В сентябре во ФГИУ сообщили, что государственный пакет акций «Одесского припортового завода» может быть продан в феврале или апреле 2018 года.