Евросоюз поддерживает Одесскую область

Об этом прямо заявил в ходе встречи с губернатором Одесской области Максимом Степановым посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

По его словам, «…ЕС целиком поддерживает Одесскую область в и Украину в целом в процессе реформирования экономики и борьбе с коррупцией!»

Кроме того, дипломат обратил внимание на оказание помощи вынужденным переселенцами пообещал, что Евросоюз поделиться с нами своим опытом в решении данной проблемы.

В свою очередь, Максим Степанов заявил, что «…мы благодарны ЕС за понимание и поддержку! В частности, за содействие экономическому развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, а также в реализации наших программ по развитию систем образования и здравоохранения.»

Впрочем, в чем конкретно выражается и будет выражаться эти «понимание и поддержка», так и осталось непонятным.