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  • Дата: Вчера, 16:49
Вчера, 16:49

Серьезный пожар произошел в квартире старого дома в центре Одессы

Категория: Новости


Серьезный пожар произошел в квартире старого дома в центре Одессы

Глубокой ночью возник пожар в квартире дома на улице Елисаветинской.

Сигнал о возгорании поступил в региональное управление ГСЧС около половины четвертого утра.

Уже через семь минут прибыли первые пожарные экипажи. Выяснилось, что горит квартира на втором этаже двухэтажного дома. Площадь возгорания составляла уже около пятидесяти квадратных метров.

Пожар был полностью потушен только к пяти часам утра.

К счастью, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы семь единиц спецтехники и двадцать восемь сотрудников личного состава.



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