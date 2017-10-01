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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Добровольные помощники городских властей по уборке юнипаркеров приносят вред, а не пользу

Категория: Новости


Добровольные помощники городских властей по уборке юнипаркеров приносят вред, а не пользу

Такой вывод сделал в ходе совещания в мэрии директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

По его словам, эти деятели  «…сносят юнипаркеры по ночам ломами, нисколько не заботясь о том, что разрушают тротуары и дорожное покрытие. Которое затем приходится восстанавливать за счет городского бюджета, т.е. за деньги одесситов!»

Поэтому чиновник попросил неравнодушных одесситов в случае выявления самовольно установленных юнипаркеров или «лежачих полицейских» не бороться с ними своими силами, а информировать департамент муниципальной безопасности по круглосуточному телефону 732-08-84.



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