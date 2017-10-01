За одну фотографию - сразу три статьи уголовного кодекса

Обвинения сразу по трем статьям уголовного кодекса получил житель Измаильского района одесской области.

И все за то, что вклеил в чужой паспорт свою фотографию. Ну и получал по этому «документу» препарат Метадон по специальной программе для граждан, лечащихся от наркозависимости.

В результате, по информации ГУНП, против него начато производство сразу по трем статьям УК Украины -358 (подделка документов), 308 (похищение наркотических средств) и 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических и психотропных средств).

Теперь за содеянное его ожидает пребывание в «местах не столь отдаленных» на срок до семи лет.