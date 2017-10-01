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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

За одну фотографию - сразу три статьи уголовного кодекса

Категория: Новости


За одну фотографию - сразу три статьи уголовного кодекса

Обвинения сразу по трем статьям уголовного кодекса получил житель Измаильского района одесской области. 
И все за то, что вклеил в чужой паспорт свою фотографию. Ну и получал по этому «документу» препарат Метадон по специальной программе для граждан, лечащихся от наркозависимости.
В результате, по информации ГУНП, против него начато производство сразу по трем статьям УК Украины -358 (подделка документов), 308 (похищение наркотических средств) и 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических и психотропных средств).
Теперь за содеянное его ожидает пребывание в «местах не столь отдаленных» на срок до семи лет.

 



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