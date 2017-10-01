Очередной наезд на пешехода в Одессе. 17-ти летняя девушка госпитализирована

Происшествие произошло накануне на проспекте Шевченко в районе Дворца спорта.

По информации Патрульной полиции там автомобиль «Мерседес» совершил наезд на пешехода. В результате пострадала 17-ти летняя девушка. Которая была госпитализирована с предварительным диагнозом - сотрясение мозга, перелом носа, ушиб грудной клетки и колена.

Проводится расследование. По имеющейся информации, девушка перебегала проезжую часть в неустановленном месте. Что уже само по себе является прямым нарушением правил дорожного движения.