В Одессе в соответствии с распоряжением № 989 от 18.10.2017 г. и в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий с 23 октября 2017 года в Одессе начался отопительный сезон 2017-2018 гг., сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

23 октября 2017 года состоялся брифинг, посвященный началу отопительного сезона 2017-2018 года в Одессе, на котором заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Агуца и главный инженер коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» рассказали журналистам о готовности систем теплоснабжения к работе в зимний период.

23 октября начали работу 6 угольных котельных, которые обслуживают детские сады и школы. Всего из 140 котельных, находящихся на балансе КП «ТГО», подготовлены к работе в зимний период все 140 котельных. Из 4 котельных, находящихся на обслуживании, подготовлены 4 котельных.

Включение систем теплоснабжения будет производиться поэтапно: в первую очередь тепло получат объекты здравоохранения, а также школы и дошкольные заведения.

Обеспечение теплоносителями жилых и административных зданий будут контролировать районные администрации и департамент городского хозяйства.