Разоблачили подпольный цех по массовому производству алкогольных напитков

Во время совместной операции одесские пограничники, сотрудники ГФС и прокуратуры разоблачили в Беляевском районе подпольный цех по массовому производству алкогольных напитков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

При обысках были изъяты более 2 тысяч бутылок готовой продукции, более 100 бутылок без акциза, около 700 пустых бутылок и 7,5 тысяч готовых для использования марок акцизного налога.

Также правоохранители нашли 200 литров смеси, готовой для разлива.

По данным следствия, продукт собирались в дальнейшем реализовать в Одесской области.