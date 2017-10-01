Разоблачили подпольный цех по массовому производству алкогольных напитков

Во время совместной операции одесские пограничники, сотрудники ГФС и прокуратуры разоблачили в Беляевском районе подпольный цех по массовому производству алкогольных напитков.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
При обысках были изъяты более 2 тысяч бутылок готовой продукции, более 100 бутылок без акциза, около 700 пустых бутылок и 7,5 тысяч готовых для использования марок акцизного налога.
Также правоохранители нашли 200 литров смеси, готовой для разлива.
По данным следствия, продукт собирались в дальнейшем реализовать в Одесской области.