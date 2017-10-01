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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одесской области обнаружено около 100 фактов торговли людьми

Категория: Новости

В Одесской области обнаружено около 100 фактов торговли людьми

В течение этого года правоохранителями Одесской области обнаружено 98 фактов торговли людьми, сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Украины. 

«В текущем году в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 98 уголовным правонарушением, из которых 76 завершено и направлено в суд, а 42 лицам сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений, на учет поставлено 99 граждан и составлен 108 протоколов об административном правонарушении по признакам ст. 181-1 (занятие проституцией) КоАП», — говорится в сообщении пресс-центра. 

Отметим, что 42 лицам сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений, а в суд направлено 76 уголовных производств.



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