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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Будут судить мужчину, подозреваемого в контрабанде оружия

Категория: Новости

Будут судить мужчину, подозреваемого в контрабанде оружия

В Одессе будут судить мужчину, который подозревается в контрабанде оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как уточняют в ведомстве, мужчина пытался незаконно переправить через границу комплектующий части для огнестрельного оружия. Установлено, что с середины лета подозреваемый отправлял по почте товар.

Во время обысков у него обнаружили части огнестрельного оружия: обратные пружины со стержнем, замки к П-38 «Люгер», детали для предохранителя и магазина, спусковые крючки, прицелы, пистолет «Вальтер», запчасти к автомату Томпсона в 37 пакетах и тд.

На данный момент обвинительный акт направлен в суд.



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