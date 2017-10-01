Киев и Одессу планируют соединить высокоскоростной железной дорогой

Планируемая в перспективе новая железная дорога, которая по прямой соединит Киев и Одессу, получит колею европейского стандарта 1435 мм. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Рассказывая о перспективных концессионных проектах в Украине на круглом столе, прошедшем в Киеве, министр отметил: "Хотим также включить в этот перечень первую концессионную железную дорогу, евроколею, которая соединит Киев и Одессу. Интерес со стороны иностранных инвесторов к этому уже есть".

Ранее министр заявлял, что скоростные железнодорожные пути могут появиться в нашей стране в перспективе 5-10 лет. Первыми такими направлениями должны стать Киев-Одесса и Киев-Варшава.

Министерство инфраструктуры проводит переговоры с китайскими компаниями на условиях государственно-частного партнерства. Китай рассматривает возможность финансировании строительства высокоскоростной железной дороги в Украине.

Отметим, что о необходимости строительства новой железной дороги из Одессы в Киев Владимир Омелян высказывался и годом ранее. Омелян назвал отсутствие такого сообщения одной из значительных проблем железнодорожной сферы на юге страны: "Поезда идут по длинному маршруту - и поэтому "Интерсити" Киев-Одесса, которые должны были бы преодолевать расстояние за несколько часов, идут 6-7 часов. Мы над этим работаем, но, к сожалению, это совсем другие капиталовложения, намного большие цифры".