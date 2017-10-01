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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Правоохранители нашли 5,5 тонн спирта

Категория: Новости

Правоохранители нашли 5,5 тонн спирта

В частном доме села Троицкое Беляевского района, а также в складских помещениях, правоохранители нашли 5,5 тонн спирта, водочных изделий на сумму 1,4 млн гривен и почти 8 тысяч акцизных марок и этикеток с надписью «Пшеничная».

Об этом сообщают в пресс-службе ГПС Украины. 

Работники областной ГФС изъяли нелегальную продукцию и оборудование.
Сейчас расследование продолжается.

В данный момент следователи проводят дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к вышеуказанной противоправной деятельности.



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