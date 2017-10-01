Злоумышленник пытался передать через границу комплектующие для огнестрельного оружия

В Одессе будут судить злоумышленника, который пытался передать через границу комплектующие для огнестрельного оружия. Так, 5 сентября оперативники СБУ совместно с прокуратурой сообщили о подозрении 33-летнему мужчине, который намеревался передать запчасти от огнестрельного нарезного оружия заграницу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Оружие злоумышленник хранил в гараже на улице Армейской. Там правоохранители провели санкционированный обыск и выявили в гараже целый ряд комплектующих от оружия: обратные пружины со стержнем, замки для П-38 «Люгер», детали предохранителя и магазина, спусковые крючки, прицелы, пистолет «Вальтер», запчасти к автомату Томпсона в 37 пакетах. Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч.2 ст.15 и ч.2 201. По всей видимости, злоумышленника ждет смягченный приговор суда, так как он пошел на сделку со следствием.