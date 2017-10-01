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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

После трагедии в «Виктории» будут проверены на противопожарную безопасность все социальные объекты

Категория: Новости


После трагедии в «Виктории» будут проверены на противопожарную безопасность все социальные объекты

Об этом на совещании в областной администрации заместитель начальника регионального отделения ГСЧС Михаил Вовк.

По его словам, «…из 1642 таких объектов в Одесской области уже проверено 203. В большинстве в ходе проверок выявлены нарушения правил противопожарной безопасности. На имя руководителей учреждений выписано сто шестьдесят четыре административных протокола. А в шести случаях, где нарушения были особо серьезными, составлены административные иски о временной приостановке работы учреждений!»

Отметим, что особое внимание при проведении проверок уделяется наличию действующей противопожарной сигнализации, пожарных водоемов и гидрантов, наличию огнетушителей, состояние электропроводки, а так же наличие путей эвакуации.

 



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