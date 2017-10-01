Городские власти думают, как спасти склоны на 16–й станции Большого Фонтана. А трещины все увеличиваются…

В одесской мэрии еще не решили, как спасти склоны на 16-й станции Большого Фонтана от грядущего оползня.

По информации руководителя управления инженерной защиты территории Геннадия Мирошниченко, специалисты знают о трещинах на склонах давно - не менее восьми лет.

Однако признал, что в последнее время трещины начали быстро расширяться.

Тем не менее, как меры противодействия грядущему оползню еще не определили. По словам чиновника, в числе рассматриваемых вариантов проведение контролируемого обрушения и возведения подпорной стены для укрепления склонов.

И судя по всему, размышлять по этому поводу «специи» намерены еще долго.

Ведь по имеющимся данным, сами работы по противодействия оползню намерены начать только в следующем году.

Если, конечно, оползень не случиться раньше!