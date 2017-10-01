В Одессе состоится первый еврейский кинофестиваль

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Фестиваль еврейского кино начнется 28 октября .По информации организаторов, вниманию зрителей будут представлены тридцать один фильм из десяти стран.
В том числе из таких признанных центров киноискусства, как США, Франция Израиль, Германия, а так же наша Украина.
Среди них как полноментражные, так и короткометражные фильмы.
Целью кинофестиваля заключается в том, чтобы познакомить зрителей с современным еврейским киноискусством.
Фестиваль будет проходить в кинотеатре «Родина».