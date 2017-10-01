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  • Просмотров: 52
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одессе состоится первый еврейский кинофестиваль

Категория: Новости


Фестиваль еврейского кино начнется 28 октября .По информации организаторов, вниманию зрителей будут представлены тридцать один фильм из десяти стран.

В том числе из таких признанных центров киноискусства, как  США, Франция Израиль, Германия, а так же наша Украина.

Среди них как полноментражные, так и короткометражные фильмы.

Целью кинофестиваля заключается в том, чтобы познакомить зрителей с современным еврейским киноискусством.

Фестиваль будет проходить в кинотеатре «Родина».



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