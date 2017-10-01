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  • Дата: Вчера, 17:10
Вчера, 17:10

В Черноморке произошло ограбление на два миллиона гривен

Категория: Новости


В Черноморке произошло ограбление на два миллиона гривен

Масштабное ограбление произошло накануне в Черноморске.

Как сообщает ИА «04868»со ссылкой на руководство полиции Черноморска, глубокой ночью в двери местно супермаркета «Таврия-В» въехала черная иномарка.

Из нее вышли несколько человек и через поврежденную дверь проникли в помещение супермаркета и вынесли из ювелирного отдела два сейфа и скрылись.

По данным полиции, на все у преступников ушло не более минуты.

По факту преступления начато уголовное расследование по статье 185 (кража, совершенная группой лиц в особо крупных размерах).

Проводятся розыскные мероприятия.



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