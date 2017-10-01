В Черноморке произошло ограбление на два миллиона гривен

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Масштабное ограбление произошло накануне в Черноморске.
Как сообщает ИА «04868»со ссылкой на руководство полиции Черноморска, глубокой ночью в двери местно супермаркета «Таврия-В» въехала черная иномарка.
Из нее вышли несколько человек и через поврежденную дверь проникли в помещение супермаркета и вынесли из ювелирного отдела два сейфа и скрылись.
По данным полиции, на все у преступников ушло не более минуты.
По факту преступления начато уголовное расследование по статье 185 (кража, совершенная группой лиц в особо крупных размерах).
Проводятся розыскные мероприятия.