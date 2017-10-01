Одесский Припортовый завод возобновит работу уже в начале ноября

Об этом сообщил заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

По его словам, предприятие начало подготовку к запуску и возобновит работу уже в начале ноября.

Что же касается почти четырехмесячного простоя, то, по словам Николая Щурикова. Это была сугубо экономическая остановка производственного процесса. Правда, никакой помощи со стороны государства предприятие не получило.

Что же касается приватизации, то по информации Фонда Госимущества Украины, уже в ноябре будет определена предварительная стоимость предприятия и конкурс по его продаже будет проведен уже весной следующего года.

Напомним, что это будет уже, по меньшей мере, третьей попыткой приватизации предприятия. Предыдущие провалились, во многом, из-за скандальной атмосферы, созданной вокруг ОПЗ. К этому «приложил руку» и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.