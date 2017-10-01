Дорога из Одессы во Львов станет короче на два часа

«Укрзализныця» запускает новый современный поезд «Одесса- Львов».

По информации пресс-службы ведомства, поезд вместимостью 348 человек состоит из десяти вагонов . Из них семь новых и три прошедших капитальный ремонт . Новые вагоны укомплектованы кофейными автоматами.

Сотсав будет состоять из вагонов двух классов –восемь купейных и два- СВ.

Поезд будет ночным. По нечетным числам в 21 час 55 минут он будет отправляться из Одессы, а по четным –в 22 часа 15 минут- из Львова.

При этом в пути он будет находиться чуть более десяти часов, что на два часа меньше, чем сейчас. При этом стоимость билета будет составлять в купейном вагоне пятбьсот пятьсот тринадцать гривен, а в СВ –тысяча двести девяноста две гривны.