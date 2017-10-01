Центр города остается без тепла. Но со «светлом в конце тоннеля»

Несмотря на официальное начало отопительного сезона центральная часть города остается без тепла. Как выяснилось в ходе заседания бюджетной комиссии по вопросам ЖКХ, Кабмин все еще не дал добро на выделение для находящейся в стадии банкротства ТЭЦ лимита газа.

Впрочем, по словам заместителя директора департамента городского хозяйства Сергея Агуцы, все необходимые документы в Правительство и НАК «Нефтегаз» уже представлены и должны быть рассмотрены в ближайшие дни.

Поэтому подготовительные мероприятия уже проводятся. Напомним, что с момента запуска котлов на ТЭЦ до начала реальной подачи тепла в дома одесситов проходит не менее десяти-двеннадцати дней.

Отметим, что по имеющейся информации, ситуацию на ТЭЦ т..с на месте проверяет руководство города .