Экс-губернатор одесского региона Михаил Саакашвили может быть департирован из Украины в Грузию практически в любой момент

Об этом в ходе заседания Совета регионального развития Генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, «…миграционная служба Украины отказал Михаилу Саакашвили в статусе беженца. Причем в отведенный по закону срок он это решение в суде не обжаловал.

Поэтому сейчас он официально человек без гражданства и может быть депортирован!» Во всяком случае, по его словам. «…никаких особых причин, препятствующих депортации, нет!»

Как выяснилось, одной из причин такого решения миграционной службы стало то, что заявка была составлена неправильно, а передана через третьих лиц. А по правилам такое заявление соискатель должен подать самостоятельно.

В свою очередь, Михаил Сакашвили заявил, что не обжаловал решение миграционной службы, поскольку никакого официального решения он не получал.

Впрочем, ситуацию с возможной депортацией это не меняет. Тем более, что Прокуратура Грузии уже обращалась к руководству Украины по поводу выдачи Михаила Саакашвили , которого на исторической родине «висят» обвинения сразу по нескольким уголовным статьям.