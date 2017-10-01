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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Результаты пенсионной реформы – пенсионеры «разбогатели» на пятьсот гривен

Категория: Новости


В результате принятия пенсионной реформы пенсии в Одесской области возросли в среднем на пятьсот пятнадцать гривен.

Такие данные приведены областной администрацией.

По официальной информации, прибавку к пенсиям уже получили 92% пенсионеров региона.

При этом, по информации и.о. руководителя областного управления Пенсионного фонда Украины Елены Аброськиной, срок начисления пенсий сократился почти вдвое и составляет сейчас всего четыре дня.

Что же касается работающих пенсионеров, то им уже начисленнга поняая пенсия без проводимых ранее вычетов.



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