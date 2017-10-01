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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

На Люстдорфской дороге произошло ДТП

Категория: Новости

На Люстдорфской дороге произошло ДТП

Сегодня утром на 7 станции Люстдорфской дороги произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Легковой автомобиль на скорости не справился с управлением и врезался в проезжающий трамвай. Водитель Chevrolet Aveo не пропустил трамвай №3 на перекрестке, что привело к столкновению. В результате аварии оба транспорта получили механические повреждения.

Водитель легковушки так же отделался ушибами. Как известно спешка на дороге приводит в плачевным последствиям. Патрульная полиция еще раз напоминает водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения. Ведется расследование причин аварии. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.



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