В Одессе за ночь патрульные поймали шестерых пьяных водителей

В Одессе за ночь патрульные выявили шестерых водителей, которые управляли транспортными средства, будучи в нетрезвом состоянии. В отношении них составлены административные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Так, вчера вечером в районе Люстдорфской дороги внимание патрульных привлек автомобиль Toyota, который двигался по встречной полосе. На требования правоохранителей остановиться водитель не реагировал и продолжал движение.

В ходе преследования нарушителя по улице Долгой патрульные заблокировали транспортное средство. Водитель попытался выпрыгнуть из машины во время движения и сбежать. Полицейские сумели его задержать.

По данному факту составлены административные материалы. 30-летний правонарушитель доставлен в медучреждение для прохождения обследования на степень опьянения.

Всего за минувшую ночь патрульные задержали шестерых пьяных автолюбителей. В отношении них составлены административные протоколы.