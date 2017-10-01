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  • Просмотров: 41
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Пограничники перекрыли канал контрабанды наркотиков

Категория: Новости

Пограничники перекрыли канал контрабанды наркотиков

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками перекрыли канал контрабанды наркотиков на территорию непризнанной ПМР. 

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.  В 20 метрах от госграницы Украины задержали жителя Окнянского района. Злоумышленник намеревался незаконно пересечь ее вне таможенного и пограничного контроля.  Во время осмотра личных вещей правоохранители обнаружили спрятанный пакет с килограммом каннабиса.  На данный момент решается вопрос об уголовном производстве.  Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.



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