Пограничники перекрыли канал контрабанды наркотиков

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками перекрыли канал контрабанды наркотиков на территорию непризнанной ПМР.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. В 20 метрах от госграницы Украины задержали жителя Окнянского района. Злоумышленник намеревался незаконно пересечь ее вне таможенного и пограничного контроля. Во время осмотра личных вещей правоохранители обнаружили спрятанный пакет с килограммом каннабиса. На данный момент решается вопрос об уголовном производстве. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.