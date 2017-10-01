В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» браконьеры вылавливают рыбу по ночам, нанося ущерб заповедной зоне. Действуют они под прикрытием пограничников. Об этом заявляет директор нацпарка Иван Русев на своей странице в «Фейсбуке».

По его информации, браконьеров также «крышуют» сотрудники УБЭП и рыбный патруль.

Администрация «Тузловских лиман» намерена продолжить борьбу с преступниками и призывает помочь в небезразличных граждан.

«Кто имеет желание помочь топливом, приехать машинами, поддержите пожалуйста. Нам одним с бандитами в погонах, разваливающих страну, не справиться», — пишет Русев.