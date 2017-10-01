Воронцовская колоннада готовится к зимним холодам

Излюбленное место прогулок одесситов, фотосъемок гостей города, а с недавнего времени – площадь для проведения представлений и концертов open-air – ансамбль Воронцовского дворца сегодня в строительных лесах. В конце весны нынешнего года тут начались ремонтно-реставрационные работы, вызвавшие ажиотаж и немалое волнение горожан.
Первоначально исследованием этого знакового объекта, памятника архитектуры занялись архитекторы. В ходе реставрационных работ специалистов-историков ожидало немало открытий. Так, были обнаружены ступени колоннады, ведущие в подземные помещения и датируемые 30-ми годами XIX века, а также проход в нынешний Греческий парк и часть подвалов Орловского корпуса. Реставраторы, ведущие научное сопровождение работ, нашли на месте раскопок керамическую облицовку и фрагменты предметов быта, представляющие большой исторический интерес.
Лишь после этого начались собственно работы по восстановлению объекта в первозданном виде, которые ведут специалисты научно-производственного центра «Экострой».
Как сообщил руководитель НПЦ «Экострой» Владимир Суханов, в настоящее время завершаются работы по усилению основания и гидроизоляции фундамента:
Чтобы продолжить ремонтно-реставрационные работы ансамбля Воронцовского дворца и в зимний период, колоннаду решено укрыть защитным куполом. Будем надеяться, что летом перед нами предстанет обновленная Воронцовская колоннада.
Кстати, за ходом реставрации неравнодушные граждане могут наблюдать с помощью веб-камеры, которая установлена на Воронцовском дворце.
Ну, а находки, обнаруженные этим летом под Колоннадой, войдут в экспозицию «История строительства и реставрации комплекса Воронцовского дворца», которая станет частью постоянно-действующей выставки«Одесса Воронцовская».