Судьи хозяйственных судов Украины встречаются в Одессе

Два дня 26 и 27 октября в Одессе пройдет встреча членов Общественной организации «Ассоциация судей хозяйственных судов Украины».

Судей, собравшихся со всех уголков Украины в зале Одесского апелляционного хозяйственного суда, поприветствовала глава ОО «Ассоциация судей хозяйственных судов Украины», глава Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая.

Она отметила, что не смотря на то, что Ассоциация работает только один год, на этих, первых сборах, ее представителям есть чем поделиться друг с другом. Наработан серьезный опыт, позволяющий со знанием дела наметить дальнейшие шаги на пути развития Ассоциации.

– Ассоциация судей хозяйственных судов Украины была создана в 2016 году. Казалось бы, прошло не так много времени. Но благодаря интенсивной работе нашей организации, на сегодняшний день мы можем констатировать, что Ассоциация стала по -настоящему всеукраинским объединением. Нами открыты подразделения организации практически во всех уголках Украины. И каждый член Ассоциации понимает, что может рассчитывать на нашу помощь, поддержку и внимание. Да, нам предстояла тяжелая работа, и мы это понимали. Но важно было решиться, начать, сделать первый шаг, и мы его сделали. И теперь уверенно движемся вперед, объединенные одними мыслями и одними целями

, – сказала Наталья Богацкая.

Она также отметила, что за прошедший период Ассоциацией был создан свой сайт, также ведется группа в Фэйсбук. Интернет ресурсы предназначены, кроме наполнения контента актуальными новостями и документами в части судебного законодательства, также и для того, чтобы судьи могли размещать на нем свои исследовательские, научные, аналитические работы и статьи.

Многое делается и для того, чтобы судьи чувствовали свою защищенность, понимали, что есть организация, готовая отстаивать их общие интересы. Ассоциация является и той площадкой, на которой осуществляется взаимодействие с представителями средств массовой информации и общественными организациями. Таким образом создается положительный имидж судов и судей хозяйственной юрисдикции. Кроме того, подобное сотрудничество дает возможность способствовать объективному освещению новостей в деятельности судебной ветви власти.

На мероприятиях как практического так и информационного характера, члены Ассоциации имеют возможность обменятся мнением по многим актуальным вопросам, изменениям, происходящим в организации судебной системы страны, выработать общую позицию по тем или иным вопросам.

Собравшихся также поприветствовал заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины Сергей Могил. Он подчеркнул, что в рамках Ассоциации можно и нужно решить много насущных вопросов. И одна из задач, для которой сегодня здесь собрались представители хозяйственных судов Украины как раз и состоит, чтобы прийти по ряду актуальных вопросов к общему знаменателю.

Он также отметил, что на встречу скоро прибудет председатель Высшего хозяйственного суда Украины Богдан Львов.

Работа конференции Общественной организации «Ассоциация судей хозяйственных судов Украины» фактически будет разделена на две части. В первой намечены решения вопросов организационного порядка, в том числе внесение изменений в устава организации. Члены Ассоциации заслушают отчет о деятельности объединения за истекший период.

Во второй части собравшиеся обсудят ряд актуальных профессиональных вопросов в части работы хозяйственных судов страны и отношение к ним Ассоциации, как общественной организации, объединяющей судей хозяйственных судов Украины.

Общим решением будут определены приоритетные пути развития ОО «Ассоциация судей хозяйственных судов Украины» на 2017-2018 года.