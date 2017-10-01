После четырехмесячного простоя Одесский припортовый завод начал работать

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Правда, в работу пока запустили только один агрегат по производству аммиака. Второй пока на ремонте.
Об этом сообщил в соцсетях заместитель директора предприятия Николай Щуриков.
По его словам, вопрос с производством карбамида будет решен уже сегодня-завтра. Если конечно, не произойдет каких-либо нештатных ситуаций.
Впрочем, как отметил Николай Щуриков, «…негативных предпосылок пока нет!»
Напомним, что предприятие прекратило работу еще в июле. Согласно официальной версии, по сугубо экономическим причинам- в связи с ростом цены на основное сырье ОПЗ – газ и одновременным снижением цен на продукцию завода –аммиак и карбамид производство стало просто нерентабельным.