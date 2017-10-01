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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

После четырехмесячного простоя Одесский припортовый завод начал работать

Категория: Новости


Правда, в работу пока запустили только один агрегат по производству аммиака. Второй пока на ремонте.

Об этом сообщил в соцсетях заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

По его словам, вопрос с производством карбамида будет решен уже сегодня-завтра. Если конечно, не произойдет каких-либо нештатных ситуаций.

Впрочем,  как отметил Николай Щуриков, «…негативных предпосылок пока нет!»

Напомним, что предприятие прекратило работу еще в июле.  Согласно официальной версии, по сугубо экономическим причинам- в связи с ростом цены на основное сырье ОПЗ – газ и одновременным снижением цен на продукцию завода –аммиак и карбамид производство стало просто нерентабельным.



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