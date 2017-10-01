Одессу ждет профицитный бюджет

Несмотря на сложнейшую экономическую ситуацию городским властям удалось разработать на следующий год профицитный городской бюджет.

Другими словами, доходы будут больше расходов. Причем весьма существенно.

Как сообщила в ходе заседания исполкома директор департамента финансов горсовета Светлана Бедрега, доходная часть городского бюджета 2018 года составит 8, 34 миллиарда гриевн.

При этом расходы составят только 8, 14 миллиардов. Таким образом, доходы Одессы превысят расходы на двести миллионов гривен.

Отметим, что по словам чиновника, эти цифры приведены без учета межбюджетных трансфертов.

Как отметила Светлана Бедрега, бюджет следующего года горсовет должен утвердить не позднее 25 декабря.