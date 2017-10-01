Количество снегоуборочной техники в Одессе растет, как на дрожжах

Как сообщил в ходе заседания исполкома директор департамента городского хозяйства Александр Козловский, за последние три года число снегоуборочной техники в Одессе возросло почти на треть.

«Если в 2014 году на улицах города работало шестьдесят девять единиц техники. То в 2017 году – уже восемьдесят два. А нынешней зимой в распоряжении коммунальщиков будет уже девяносто пять единиц спецтехники!»

Про словам чиновника, в настоящее время заканчивается ремонт, и вся техника будет в полной готовности уже к 30 ноября.

А поскольку город как обычно заключит договора с предприятиями , на балансе которых так же имеется спецтехника, используемая для уборки снега, то в случае экстренной необходимости на улицы города смогут выйти сто семнадцать единиц техники.

Что же касается порядка проведения очистительных работ, то, по словам чиновника, он останется прежним –вначале будут очищаться от снега магистральные улицы, а затем уже все остальные. Межквартальные проезды, как обычно, находятся в конце списка.