Реконструкция санатория пограничников в Аркадии началась с …пляжа

На территории пляжа санатория погранвойск начались какие-то непонятные строительные работы. Об э том сообщил депутат горсовета Денис Григорьев.

По его слова, «…какие-то люди там заливают бетоном свайную площадку!»

При этом, по его утверждению, ни в управлении развития побережья, ни в других управлениях и департаментах муниципалитета ничего об этих работах не знают.

Впрочем, как выяснилось, эти работы объясняются реконструкцией, которая проводится в санатории.

Почему реконструкцию санатория решили начато с пляжа и зачем там сваное поле, так и остается непонятным.

Еще одним «смущающим обстоятельством» является то, что эта пляжная зона находится в непосредственной близости от ночного клуба «Мантра».

На территории пляжа санатория погранвойск начались какие-то непонятные строительные работы. Об э том сообщил депутат горсовета Денис Григорьев.

По его слова, «…какие-то люди там заливают бетоном свайную площадку!»

При этом, по его утверждению, ни в управлении развития побережья, ни в других управлениях и департаментах муниципалитета ничего об этих работах не знают.

Впрочем, как выяснилось, эти работы объясняются реконструкцией, которая проводится в санатории.

Почему реконструкцию санатория решили начато с пляжа и зачем там сваное поле, так и остается непонятным.

Еще одним «смущающим обстоятельством» является то, что эта пляжная зона находится в непосредственной близости от ночного клуба «Мантра».