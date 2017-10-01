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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Реконструкция санатория пограничников в Аркадии началась с …пляжа

Категория: Новости


Реконструкция санатория пограничников в Аркадии началась с …пляжа

На территории пляжа санатория погранвойск начались какие-то непонятные строительные работы. Об э том сообщил депутат горсовета Денис Григорьев.

По его слова, «…какие-то люди там заливают бетоном свайную площадку!»

При этом, по его утверждению, ни в управлении  развития побережья, ни в других управлениях и департаментах  муниципалитета ничего об этих работах не знают.

Впрочем, как выяснилось, эти работы объясняются реконструкцией, которая проводится в санатории.

Почему реконструкцию санатория решили начато с пляжа и зачем там сваное поле, так и остается непонятным.

Еще одним «смущающим обстоятельством» является то, что эта пляжная зона находится в непосредственной близости от ночного клуба «Мантра».

На территории пляжа санатория погранвойск начались какие-то непонятные строительные работы. Об э том сообщил депутат горсовета Денис Григорьев.

По его слова, «…какие-то люди там заливают бетоном свайную площадку!»

При этом, по его утверждению, ни в управлении  развития побережья, ни в других управлениях и департаментах  муниципалитета ничего об этих работах не знают.

Впрочем, как выяснилось, эти работы объясняются реконструкцией, которая проводится в санатории.

Почему реконструкцию санатория решили начато с пляжа и зачем там сваное поле, так и остается непонятным.

Еще одним «смущающим обстоятельством» является то, что эта пляжная зона находится в непосредственной близости от ночного клуба «Мантра».



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