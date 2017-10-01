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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Вопрос с обеспечением тепла в центральной части Одессы остается нерешенным

Категория: Новости


Вопрос с обеспечением тепла в центральной части Одессы остается нерешенным

Об этом сообщил в ходе заседания исполкома первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, договор с НАК «Нефтегаз» подписан, но номинации на поставку газа на городскую ТЭЦ, которая и отапливает эту часть Одессы, до сих пор нет.

«Мы активно работаем с Министерством регионального развития,  пытаемся решить проблему. Но решения пока нет!» -сообщил чиновник.

Отметим, что на территории города, отапливаемой ТЭЦ, проживает около двухсот семидесяти тысяч человек. Кроме того, там расположено большое количество различных административных объектов.

Напомни, что ТЭЦ признана банкротом и находится в стадии ликвидации. Тем не менее муниципалитету удалось добиться решения суда, позволяющего ТЭЦ проводить работы по обеспечению проведения отопительного сезона.



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