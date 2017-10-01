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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Работы по строительству новой «взлетки» в Одесском аэропорту начнутся в ближайшие дни

Категория: Новости


Работы по строительству новой «взлетки» в Одесском аэропорту начнутся в ближайшие дни

Об этом сообщил в ходе заседания исполкома городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, накануне Кабмин принял решение о выделении на эти цели первого транша в размере 500 миллионов гривен.

Мэр сообщил, что в аэропорту концентрируется спецтехника и уже в ближайшие дни начнутся масштабные строительные работы.

Напомни, что согласно проекту строительство новой взетно-посадочной полосы будет проводиться без закрытия действующей. Поэтому работа аэропорта будет продолжаться в обычном режиме.

После сдачи в эксплуатацию новой «взлетки», старая будет использоваться в качестве рулежной дорожки.



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