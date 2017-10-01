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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

ДТП угрозой экологической катастрофы произошло накануне на Киевской трассе

Категория: Новости


ДТП угрозой экологической катастрофы произошло накануне на Киевской трассе

Как стало известно нашему корреспонденту, на трассе «Одесса—Киев» произошло столкновения грузовика «ЗИЛ» с другим грузовиком, который транспортировал целую цистерну аммиака. В результате «ЗИЛ» слетел с трассы, а цистерна опрокинулась и фактически перекрыла часть трассы.

Возникла реальная угроза разгерметизации емкости, что могло привести к мощнейшему взрыву.

Однако. По информации спасателей, разгерметизации все же не произошло. Однако из-за возможного повреждения корпуса спасатели побоялись переворачивать и снова ставить на колеса опрокинувшуюся цистерну. Это может быть сделано только после того, как аммиак будет перекачен в другую цистерну.,

Что стало причиной столкновения и кто в нем виноват, выясняет специальное расследование.  



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