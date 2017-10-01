 
Информация к новости
  • Просмотров: 82
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Начало отопительного сезона в районе Шкодовой горы остается под вопросом

Категория: Новости


Начало отопительного сезона в районе Шкодовой горы остается под вопросом

Об этом в ходе заседания исполкома заявил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, «Укртранснефтепродукт»передает НПЗ, котельная которого обеспечивает теплом соседний район, в Фонд Госимущества Украины.

И не имеет права обеспечивать  подачу тепла.

Поэтому, он сообщил, что «…нами внесено предложение внести изменение в распоряжение о передаче НПЗ в Фонд Госимущества, что позволит обеспечивать поставку тепла!»

Однако для этого необходима санкция Минюста, однако реакции министерства до сих пор нет.

А ведь отопительный сезон в Одессе уже начался…

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 