Начало отопительного сезона в районе Шкодовой горы остается под вопросом

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Об этом в ходе заседания исполкома заявил первый вице-мэр Анатолий Орловский.
По его словам, «Укртранснефтепродукт»передает НПЗ, котельная которого обеспечивает теплом соседний район, в Фонд Госимущества Украины.
И не имеет права обеспечивать подачу тепла.
Поэтому, он сообщил, что «…нами внесено предложение внести изменение в распоряжение о передаче НПЗ в Фонд Госимущества, что позволит обеспечивать поставку тепла!»
Однако для этого необходима санкция Минюста, однако реакции министерства до сих пор нет.
А ведь отопительный сезон в Одессе уже начался…