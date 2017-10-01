Косить под инвалида станет дорогим удовольствием

С 26 октября штрафы за парковку в местах, предназначенных для инвалидов, возросли почти в четыре раза.

Теперь такое удовольствие обойдется в 1700 гривен. Впрочем, это максимум . Но и минимальное наказание, совершенное впервые, при полном осознании содеянного и прочих смягчающих обстоятельствах «встанет более, чем в тысячу.

Кроме того, в случае отсутствия водителя на месте незаконной парковки автомобиль подлежит обязательной эвакуации.

Что жен до мест для парковки инва-транспорта,то они отныне должны быть выделены как возле всех учреждений и заведений, так и возле жилых домов.